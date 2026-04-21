El Departamento de Defensa de EU elimina el requisito de vacunación contra la gripe en el Ejército

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha anunciado este martes que ha firmado una decisión para eliminar el requisito de vacunación contra la gripe en el Ejército por carecer de "racionalidad" y negar las "convicciones religiosas" de las personas.

"Bajo la desastrosa Administración Biden, el Pentágono libró una guerra implacable contra nuestros soldados en muchos frentes, incluyendo la negación de su autonomía médica básica y la libertad de expresar sus convicciones religiosas", ha defendido en un vídeo difundido en redes sociales.

Hegseth ha afirmado que "la idea de que la vacuna contra la gripe deba ser obligatoria para todos los miembros del servicio militar en todas partes, en todas las circunstancias y en todo momento es demasiado general y carece de racionalidad".

"Si usted, soldado estadounidense encargado de defender esta nación, cree que la vacuna contra la gripe le conviene, entonces es libre de ponérsela. No debería, pero no le obligaremos porque su cuerpo, su fe y sus convicciones son innegociables frente a su salud", ha argüido el secretario de Defensa.

Esto se produce después de que el Departamento de Sanidad estadounidense publicara en enero una actualización del calendario de vacunación para la infancia que incluye una rebaja de las recomendaciones sobre el rotavirus, el meningococo o la gripe.

La Administración Trump ha tomado una serie de medidas en contra de las vacunas, entre ellas retirar la recomendación de vacunarse contra la Covid-19 a niños sanos y mujeres embarazadas, mientras que también retiraron la histórica recomendación de inocular de hepatitis B a los recién nacidos en el país, una postura vigente desde 1991.

Todo esto se produce después de que el secretario de Salud estadounidense, Robert F. Kennedy Jr. --que ha cuestionado reiteradamente la eficacia de las vacunas-- despidiera a 17 expertos de la comisión de vacunación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) por un presunto "conflicto de intereses" y los reemplazara por afines a las posturas de la Administración Trump.

Nueve ex altos directivos de los CDC denunciaron en septiembre de 2025 que Kennedy Jr. estaba poniendo "en peligro" la salud de todos los estadounidenses por priorizar sus visiones anticientíficas y antivacunas tras el cese de su directora, Susan Monarez.