Wall Street inicia la semana con pérdidas por cautela sobre la guerra; Meta cae con fuerza

Los tres principales índices de Wall Street cayeron en la primera sesión de esta semana. Las referencias del mercado accionario estadounidense registraron moderadas caídas, debido a la cautela de los inversionistas que esperan por noticias sobre la guerra en Oriente Medio.

El Promedio Industrial Dow Jones, que agrupa a 30 gigantes, bajó un marginal 0.01% hasta 49,442.56 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, perdió 0.24% a 7,109.14 unidades. El Nasdaq Composite tecnológico cayó 0.26% a 24,404.39 puntos.

Los inversionistas se mostraron preocupados por la continuidad del alto el fuego en la guerra entre Estados Unidos e Irán tras el anuncio sobre la incautación de un buque iraní por parte de Washington. Más tarde, la posibilidad de una ronda de negociación dio alivio al mercado.

De acuerdo con Reuters, que citó a "un alto funcionario", Irán estaría considerando asistir a una segunda reunión para negociar la paz con Estados ⁠Unidos en Pakistán. La mediación del aliado habría sido fundamental, en medio del bloqueo estadounidenses sobre los puertos iraníes.

Seis de los 11 sectores principales del S&P 500 cerraron la jornada con ganancias. El mayor de los desempeños hoy fue del sector de materiales (+0.57%). Servicios de comunicación (-1.42%), golpeado por una toma de ganancias en Meta Platforms (-2.56%), fue el que más perdió.

Los inversionistas también estarán atentos a la temporada de reportes corporativos del primer trimestre del año. Algunas de las mayores empresas del mercado presentarán su información, iniciando con Tesla (-2.04%), que abrirá el periodo para los siete magníficos, el miércoles.