Equidad: clave estratégica para crecimiento económico en México

En el marco del Women Economic Forum (WEF) Iberoamérica 2026, el panel “Invertir en Mujeres no es tendencia, es estrategia” puso sobre la mesa una realidad financiera inexcusable: la equidad de género es también un motor de competitividad económica.

Elena Alti, SVP y CMO de Grupo Salinas, destacó que la inclusión de las mujeres en las esferas de decisión no responde a una narrativa de moda, sino a una estrategia de negocio probada que impacta directamente en los resultados de los estados financieros.

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La rentabilidad detrás de la diversidad

Durante su intervención, Alti subrayó que las empresas con equipos directivos diversos tienen una probabilidad 25% mayor de obtener una rentabilidad superior a la media de su sector. Esta cifra no es menor en un contexto donde las mujeres influyen en el 80% de las decisiones de compra en los hogares mexicanos.

"Invertir en las mujeres es la estrategia de crecimiento más inteligente que México puede tener hoy; si no estamos en la mesa de decisión, la economía está operando a la mitad de su capacidad", afirmó la directiva.

Para Alti, el conocimiento profundo del consumidor que aporta la visión femenina permite a las empresas diseñar productos y servicios con una precisión que los equipos homogéneos suelen pasar por alto.

Educación financiera: El multiplicador social

Un pilar central de la discusión fue la educación financiera como herramienta de libertad y prosperidad para todos. Elena Alti explicó que, a diferencia de otros segmentos, las mujeres tienden a reinvertir el 90% de sus ingresos en su familia y comunidad.

En este sentido, la digitalización y el acceso a herramientas de crédito son fundamentales para convertir a las mujeres en protagonistas: "Cuando una mujer toma el control de sus finanzas y domina la tecnología, el beneficio es sistémico", señaló.

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Rompiendo la brecha digital

Alti también hizo un llamado a cerrar la brecha digital de género, calificándola como el "nuevo derecho humano". Destacó que en Grupo Salinas el 30% de los cargos directivos ya están ocupados por mujeres, pero el reto nacional es escalar esta cifra, pues cerrar la brecha de género en puestos de liderazgo podría incrementar el PIB nacional hasta en un 8.4%.

Para Elena Alti, el empoderamiento femenino trasciende la oferta de productos bancarios tradicionales, basándose en una cultura corporativa de la escucha activa que permita paquetizar soluciones a la medida.

Esta visión reconoce que las mujeres no solo demandan servicios financieros, sino un acompañamiento integral que incluya apoyo jurídico, psicológico y de salud, herramientas esenciales para que puedan enfrentar retos personales.

Como ejemplo, citó el trabajo dentro de Banco Azteca, donde esta visión se materializa en soluciones pensadas para acompañar el crecimiento de las mujeres con la Cuenta de Débito SOMOS. Se trata de un producto creado por mujeres para mujeres que rompe con el molde de la banca convencional al reconocer a la mujer en todas sus dimensiones, ofreciendo una asistencia integral que incluye asesoría médica, respaldo legal y herramientas de educación financiera.

El panel concluyó con un llamado a la acción colectiva, Elena Alti enfatizó que el crecimiento profesional y personal no es un trayecto solitario, instando a las mujeres a "levantar la mano" y buscar apoyo, bajo la convicción de que siempre habrá alguien dispuesto a mostrar el camino. "Ya no estamos solas; a pesar de los retos, hoy las salidas existen", subrayó.