Wall Street extiende las caídas; aerolíneas se presionan por aumento de precios de petróleo

Los tres principales índices de Wall Street retroceden en la última sesión de esta semana. Los promedios bajan más de 1% en un mercado que asimila cifras económicas de Estados Unidos, sin dejar de lado las actualizaciones sobre el conflicto en Oriente Medio.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, cede 1.37% a 47,298.01 unidades, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, pierde 1.31% hasta 6,740.95 puntos. El Nasdaq tecnológico baja 1.18% a 22,481.07.

Las nóminas no agrícolas estadounidenses disminuyeron en 92,000 puestos de trabajo ⁠en febrero, contrario al ⁠incremento de ⁠59,000 posiciones laborales previsto por los economistas, con ⁠lo que la tasa de desempleo subió a 4.4% desde un 4.3% anterior.

Otro dato publicado en Estados Unidos mostró que las ventas minoristas se redujeron en enero 0.2% frente al mes ⁠anterior, aunque esa cifra fue mejor que la caída de 0.3% esperada. Los datos muestran una economía menos fuerte para enfrentar una guerra.

El conflicto contra Irán continúa y con las expectativas de que pueda durar varias semanas, el mercado se muestra preocupado por sus posibles impactos en el crecimiento y la inflación. El panorama parece más complicado para la política de la Reserva Federal.

"Un debilitamiento significativo del mercado laboral respaldaría una bajada de las tasas, pero dado el riesgo de que unos precios del petróleo más altos desencadenen otra más inflación, la Fed podría verse obligada a mantener", dijo Morgan Stanley en un reporte.

Entre los efectos de la guerra, bloqueo de Irán en el Estrecho de Ormuz empujó los precios del crudo WTI cerca de 30% esta semana, subiendo casi 11% hoy. Las acciones de aerolíneas caen, con American Airlines (-3.31%) y Delta Ari Lines (-3.41%) muy presionadas.

Todos los 11 sectores del S&P 500 negocian en terreno negativo. El sector financiero (-2.76%), así como el de materiales (-2.57%) encabezan los descensos. Al interior del índice Dow Jones, America Express (-2.23%) y JP Morgan (-2.05%) son las que más pierden.