Wall Street cierra con pérdidas lastrado por el sector tecnológico

Las acciones de Wall Street cerraron con caídas el jueves, revirtiendo las ganancias después de un repunte inicial, ya que las empresas de tecnología y semiconductores borraron sus ganancias después de un impulso recibido por el reporte trimestral de Nvidia y datos de empleo en Estados Unidos que superaron las expectativas.

El Promedio Industrial Dow Jones perdió 0.84%, a 45,752.26 unidades, el índice S&P 500 bajó 1.56%, a 6,538.76 enteros y el Nasdaq Composite cayó 2.15%, a 22,078.05 puntos, de acuerdo con datos preliminares de cierre.

El índice de volatilidad (VIX), conocido como el indicador del miedo de Wall Street, se disparó un 11.54% a 26.39 puntos, su mayor nivel desde el 24 de abril cuando cerró en 26.47 unidades.

Las acciones de Nvidia bajaron alrededor de 3%, después de subir hasta un 5% más temprano en el día. La mayoría de las empresas relacionadas con chips también registraron pérdidas, mientras que el índice de semiconductores de Filadelfia bajó casi 5 por ciento.

"Esperaba que el mercado subiera hoy solo por la solidez de las ganancias de Nvidia y el reciente escepticismo sobre la inversión en IA. Obviamente, las ganancias de Nvidia disiparon muchos de esos temores", dijo Jed Ellerbroek, gestor de cartera de Argent Capital Management.

Si bien es difícil precisar una causa para la reversión del mercado, dijo: "Hemos estado en una especie de acción comercial defensiva durante las últimas dos semanas, por lo que podría ser una continuación de eso".

Entre los ganadores, Walmart avanzó 6.5% después de que el minorista elevó su pronóstico anual por segunda vez este año. Además, estableció el 9 de diciembre como la fecha en la que trasladará la cotización de sus acciones del NYSE al Nasdaq.

El sector de bienes de consumo básicos (+1.11%) fue el único ganador del S&P 500, mientras que el sector de tecnología fue la que más bajó (-2.66%).