Wall Street cierra mixto tras recorte de tasas; el Nasdaq marca otro máximo récord

Los principales índices de Wall Street tuvieron desempeños mixtos este miércoles, después de un inicio de sesión positivo. En una jornada marcada por un esperado recorte de tasa, cerraron estables a la espera de reportes trimestrales de grandes compañías tecnológicas.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, cedió 0.16% a 47,632.00 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, cerró estable con 6,890.59 unidades. El Nasdaq Composite subió 0.55% a 23,958.47 puntos.

En línea con lo esperado por los analistas, la Reserva Federal recortó este miércoles su tasa de interés de referencia en 25 puntos base por segunda ocasión consecutiva para bajarla a un 3.75%-4%. La votación del Comité Federal de Mercado Abierto fue de 10 a 2.

La autoridad monetaria argumentó que los riesgos a la baja para el empleo en Estados Unidos con una inflación que ha aumentado levemente contra niveles previos complica el panorama y los mercados financieros no debería esperar otro recorte a la tasa en diciembre.

Los índices dieron señales de menor confianza en el mercado y sólo la referencia de tecnología cerró con ganancias, marcando un nuevo récord, mientras esperaba resultados de tres gigantes: Meta Platforms (+0.03%), Alphabet (+2.65%) y Microsoft (+0.20%).

También fue clave Nvidia (+3.04%), que llegó a superar el hito de los 5 billones de dólares en capitalización, después de que informó ayer pedidos de chips de 500,000 millones de dólares y que construirá siete súper computadoras para el gobierno de Estados Unidos.

Siete de los 11 sectores del S&P 500 cerraron con pérdidas, liderados por finanzas y consumo básico. En las alzas destacaron tecnologías de la información y servicios de comunicación. Al interior del Dow Jones, Caterpillar (+11.6%) se disparó tras un buen reporte.

Después del cierre

En las primeras operaciones posteriores al cierre, los inversionistas reaccionaban a los reportes trimestrales de Meta Platforms, Alphabet y Microsoft de formas distintas. Las acciones de Meta caían con fuerza, mientras que Microsoft retrocedía levemente y Alphabet subía.

Meta Platforms, la matriz de Facebook, caía más de 8% después de informar un desplome de 83% en las utilidades netas de la compañía a tasa anual. Microsoft perdía 4.9% después de que superó las expectativas, pero mostró pérdidas en sus inversiones con OpenAI.

Por el lado contrario, las acciones de Alphabet se fortalecían 5.61% luego de que la matriz de Google reportó cifras por encima de lo esperado, con ingresos récord por 102,350 millones de dólares, que representaron un crecimiento anualizado de 16 por ciento.