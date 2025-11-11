Wall Street cierra mixto; el índice Dow Jones anota un máximo récord

Los principales índices de Wall Street terminaron mixtos la sesión de este martes. La jornada fue de contrastes, ya que el Dow Jones subió con fuerza y cerró en un máximo récord, mientras que el Nasdaq retrocedió lastrado por el descenso en las acciones de Nvidia.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, subió 1.18% a 47,927.96 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, avanzó 0.21% a 6,846.61 puntos. El Nasdaq Composite cayó 0.25% a 23,468.30 unidades.

El Senado estadounidense aprobó ayer lunes un acuerdo que restablecería la financiación del gobierno federal y pondría fin al paro parcial de actividades más largo en la historia del país. Después de 41 días, las oficinas de estadísticas oficiales volverían a trabajar.

El índice S&P 500 acompañó al Dow Jones en el avance, borrando las pérdidas iniciales y con 375 de sus acciones cerrando en positivo, pese a débiles desempeños en las acciones de gran capitalización, que enfrentan dudas sobre una burbuja en inteligencia artificial.

Entre las empresas más grandes, destacó la caída del gigante de los semiconductores Nvidia (-2.90%). Sus títulos bajaron después de que SoftBank anunció, como parte de su reporte, la venta de su inversión en la empresa por 5,830 millones de dólares en octubre.

Sólo el sector de tecnologías de la información cerró con pérdidas entre los 11 principales del S&P 500. En las ganancias, destacaron las empresas de cuidado de la salud (+2.33%). Dentro del índice Dow Jones, Merck (+4.84%) y Amgen (+4.57%) sobresalieron.