Valor de mercado de J.P. Morgan, cercano a 1 billón de dólares

Las dos décadas de Jamie Dimon al frente de J.P. Morgan Chase han reescrito los libros de récords de la industria, y el gigante de Wall Street está ahora a punto de convertirse en el primer banco de la historia en ser valuado en 1 billón de dólares.

Cruzar ese umbral colocaría al banco en un club integrado por pesos pesados tecnológicos como Tesla, Meta y Broadcom, al tiempo que elevaría las expectativas de los inversionistas y dejaría poco margen para errores.

Un reporte de resultados sobresaliente el martes impulsó las acciones de J.P. Morgan a un máximo histórico. El banco, que reportó la mayor ganancia en la historia de una institución financiera estadounidense, tenía una valoración de alrededor de 919,000 millones de dólares al cierre más reciente, superando ampliamente a sus rivales.

Con los volúmenes de fusiones y adquisiciones encaminados a cerrar el año cerca del récord alcanzado en 2021, J.P. Morgan podría mantener una elevada actividad en banca de inversión durante el resto del 2026, acercándose aún más al billón de dólares.

El director financiero, Jeremy Barnum, dijo que la cartera de banca de inversión era sólida, ya que “los niveles actuales de actividad parecen estar fomentando todavía más actividad”.

Sin rival

Con un balance general más grande que el de sus competidores, el banco ha aprovechado su posición dominante tanto en las operaciones de Wall Street como en el financiamiento a empresas y consumidores para beneficiarse de los dos principales motores de la economía estadounidense.

“La compañía se beneficia de un portafolio de negocios líderes en servicios financieros, lo que le proporciona tanto diversificación como ventajas competitivas duraderas”, dijo Macrae Sykes, gestor del fondo Gabelli Financial Services Opportunities ETF.

Durante años, las acciones de J.P. Morgan han cotizado con lo que el mercado conoce como la “prima de Jamie”, una referencia al valor adicional que los inversionistas atribuyen al banco por contar con Jamie Dimon como director ejecutivo.

Aunque el consejo de administración ha intensificado en los últimos años la planificación de la sucesión del ejecutivo, las acciones continúan beneficiándose de la influencia de Dimon.

Si bien este año el desempeño bursátil de J.P. Morgan ha quedado por debajo del índice S&P 500 y del índice bancario del S&P 500, el banco cotiza a 14.63 veces las utilidades esperadas para los próximos 12 meses, frente a las 13.58 veces del índice bancario, según datos recopilados por LSEG.

“No hay duda de que ha sido fundamental para generar sólidos rendimientos para los accionistas. Si bien el entorno de la economía estadounidense ha sido favorable, el banco opera en mercados muy competitivos, por lo que la ejecución ha sido clave”, afirmó Sykes.

Alcanzar una capitalización de mercado de 1 billón de dólares sería, en gran medida, una victoria simbólica, pero también elevaría las expectativas sobre la capacidad del banco para seguir ejecutando su estrategia.

El banco podría enfrentar escepticismo sobre la sostenibilidad de la fortaleza de su negocio de intermediación bursátil, que en el último trimestre se benefició de la volatilidad de los mercados por la guerra en Medio Oriente.