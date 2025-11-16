Fondos de EU venden acciones de las Siete Magníficas

Los fondos de cobertura más grandes de Wall Street redujeron su exposición a las acciones de las Siete Magníficas, en el tercer trimestre, al tiempo que tomaron nuevas posiciones en empresas de software de aplicaciones, comercio electrónico y pagos, según documentos regulatorios presentados el viernes.

Durante el trimestre que finalizó el 30 de septiembre, varios fondos también redujeron su exposición a nombres destacados en los sectores de salud y energía.

Las últimas posiciones marcaron un cambio con respecto al segundo trimestre , cuando varias firmas líderes en selección de acciones eran mucho más optimistas sobre las grandes tecnológicas después de presenciar un auge en las valoraciones de la inteligencia artificial. Desde entonces, esas elevadas valoraciones han comenzado a descender

Los mercados subieron en general durante el tercer trimestre, con el S&P 500 aumentando casi 8 por ciento. El índice Nasdaq 100, con gran peso tecnológico, subió alrededor 9% en el trimestre.

Durante el trimestre, Bridgewater aumentó su participación en Fiserv, y Discovery inició una posición en la empresa de software de pagos. Ambos fondos realizaron sus movimientos antes de que Fiserv reportara resultados decepcionantes y recortara su previsión de ingresos por segundo trimestre consecutivo. La noticia provocó que su capitalización de mercado cayera 30,000 millones de dólares en un solo día.

Lone Pine Capital y Tiger Global redujeron sus participaciones en Meta Platforms, la empresa matriz de Facebook, en 34.8 y 62.6% respectivamente, mientras que Bridgewater y Coatue estuvieron entre los fondos que redujeron su exposición a NVIDIA.

Las últimas posiciones se revelaron en los informes conocidos como 13-F, que los fondos de cobertura y otros inversionistas institucionales presentan al final de cada trimestre.

Si bien son retrospectivos y no revelan las tenencias actuales ni las posiciones cortas, los informes ofrecen a los inversionistas una idea de las carteras de fondos que a menudo son muy reservados.