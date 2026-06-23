Sólo 30% de los restaurantes en Guadalajara ha capitalizado el Mundial: Canirac

Guadalajara, Jal.- A casi dos semanas de actividades mundialistas, el impacto económico para la industria restaurantera de la Zona Metropolitana de Guadalajara ha sido más limitado de lo esperado.

Sólo tres de cada diez establecimientos han registrado un aumento en sus ventas, principalmente aquellos localizados en corredores gastronómicos y puntos de reunión donde aficionados y turistas se congregan para seguir los partidos.

El presidente de la delegación Jalisco de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Gregorio Godoy, comentó a El Economista que el organismo realizó un sondeo durante el fin de semana, que reveló que alrededor del 60% de los restaurantes en la metrópoli no ha experimentado incrementos significativos en sus ingresos durante el torneo.

“60% de los restaurantes no están teniendo ventas mayores a las acostumbradas. De hecho, estamos recuperando las ventas que teníamos en comparación con el año pasado”, indicó el dirigente empresarial.

Corredores gastronómicos

Subrayó que el beneficio económico se ha concentrado en una proporción reducida del sector. Según el presidente de Canirac Jalisco, cerca del 30% de los restaurantes ha logrado incrementar sus ventas gracias a su ubicación en zonas de alta afluencia, donde las celebraciones y la transmisión de partidos han impulsado el consumo.

Entre los corredores más favorecidos destacan Chapultepec, la colonia Americana, Punto Sao Paulo, Andares, Lafayette, los centros históricos de Guadalajara y Zapopan, Chapalita y Tlaquepaque, espacios que han concentrado tanto a turistas como a residentes durante los días de juego.

Los negocios ubicados en estas zonas reportan aumentos cercanos al 30% respecto a las ventas registradas en el mismo periodo del año anterior.

En contraste, dijo, los restaurantes considerados de destino, es decir, aquellos alejados de los principales corredores gastronómicos, mantienen un comportamiento comercial sin cambios relevantes y continúan operando con niveles de venta habituales.

Dinero electrónico

Además de la concentración geográfica de la derrama económica, el Mundial ha confirmado una tendencia creciente en los métodos de pago. De acuerdo con Godoy Ramírez, entre 60% y 70% de las operaciones en restaurantes se realizan actualmente mediante tarjetas bancarias.

La preferencia por medios electrónicos es particularmente visible entre los visitantes, quienes cada vez recurren menos al efectivo para realizar sus consumos.

“La digitalización del dinero es un tema mundial, así que los pagos del turismo son con tarjeta. En tanto, el turismo local sigue gastando con tarjeta de crédito en un porcentaje alto”, precisó el empresario.

Fallas de transmisión

A pesar de la expectativa que generan los partidos para atraer clientes, empresarios restauranteros han reportado problemas recurrentes en las plataformas que transmiten los encuentros.

Según Canirac Jalisco, las interrupciones y fallas en la señal han sido una de las principales quejas de los establecimientos que contrataron los servicios para ofrecer los partidos a sus clientes, afectando la experiencia de consumo durante los encuentros de mayor audiencia.

Expectativas optimistas

Aunque los resultados han sido desiguales hasta ahora, el sector mantiene expectativas positivas para las siguientes etapas del torneo.

Los restauranteros confían en que los partidos de la Selección Mexicana y el avance hacia las fases de eliminación directa incrementen la afluencia de consumidores en los establecimientos que funcionan como puntos de reunión, especialmente en los corredores gastronómicos que hasta ahora han concentrado la mayor parte de los beneficios económicos asociados al Mundial.