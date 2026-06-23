México vs República Checa: se activará nuevamente el decreto presidencial para home office

La Selección Mexicana disputará su último partido de la fase de grupos este miércoles contra República Checa, y con ello volverá a aplicarse el decreto presidencial para la implementación del home office y la suspensión de clases.

El pasado 16 de junio la presidenta Claudia Sheinbaum emitió un decreto para la aplicación de teletrabajo en la Ciudad de México y Guadalajara. Este 24 de junio la medida será obligatoria, pero sólo en la capital del país.

La jornada laboral de este miércoles deberá realizarse en teletrabajo, aunque sólo es aplicable a los trabajadores del Gobierno Federal. En el caso del sector privado, se trata de una invitación a adoptar el home office, pero no es obligatorio.

En Guadalajara, el decreto presidencial sólo contempló el teletrabajo para burócratas federales el 18 de junio, el día en el que se disputó el encuentro entre México y Corea del Sur, en el que el combinado mexicano ganó por la mínima.

Aunque el decreto presidencial sólo tiene alcance obligatorio en el sector público, también hay excepciones. Quienes tendrán que realizar su jornada laboral de manera presencial son los trabajadores que se encuentren en las siguientes actividades:

Servicios de salud, atención médica, emergencias sanitarias, protección civil y atención de desastres.

Seguridad pública y controles migratorios y aduaneros.

Tareas necesarias para la operación, supervisión, regulación y prestación de servicios estratégicos y de infraestructura crítica, como transporte público, suministro de energía eléctrica, entre otros.

Actividades directamente relacionadas con la organización de la Copa Mundial de la FIFA.

Funciones indispensables para la operación de programas sociales, trámites, servicios públicos prioritarios y atención directa a la población.

El resto de las actividades que, por su naturaleza, requieran la presencia física de las personas servidoras públicas para garantizar la continuidad de los servicios públicos.

Además, las clases de nivel preescolar, primaria, secundaria y escuelas normal serán suspendidas en la Ciudad de México este 24 de junio.

¿Por qué no es obligatoria la aplicación en la iniciativa privada?

Al regirse bajo la Ley Federal del Trabajo (LFT) no hay un criterio legal que permita una aplicación obligatoria del teletrabajo en la iniciativa privada por el Mundial de Futbol, y tampoco para suspender actividades.

Aunque en el decreto, la presidenta Sheinbaum “conmina” al sector privado para que todas las actividades no esenciales se realicen en teletrabajo, en este contexto el verbo no se interpreta como una exigencia, indica la firma D&M Abogados.

“Sólo constituye un exhorto o recomendación y no una obligación legal exigible para los empleadores al no existir ninguna sanción prevista en la Ley que obligue al cumplimento del decreto. Lo anterior, toda vez que el decreto no establece mecanismos de cumplimiento, facultades de inspección ni sanciones para el sector privado en caso de no adoptar dichas medidas”, señala la firma legal.

En eso coindice la firma Ferran Martínez Abogados. “Corresponde a cada empresa determinar, con base en sus necesidades operativas y de negocio, si resulta conveniente adoptar esquemas de trabajo remoto, horarios flexibles u otras medidas de organización laboral para dicha fecha”.