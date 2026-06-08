Wall Street avanza por impulso de fabricantes de chips; acciones de Intel se disparan más de 11%

Los tres principales índices de Wall Street suben en este inicio de semana. Los fabricantes de chips recuperaban un poco de terreno tras la fuerte caída de la semana pasada, mientras que los inversionistas moderaban las preocupaciones por la guerra en Oriente Medio.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, sube 0.35% a 51,045.97 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, gana 0.93% a 7,452.57 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico sube 1.54% hasta 26,104.87.

Los títulos de Intel (+11.74%) se disparan después de que medios especializados informaron que Google, de Alphabet (-1.39%), loe escogió para la fabricación de ⁠más de tres millones de unidades de chips en 2028. Otros fabricantes de chips acompañan esta subida.

Las acciones del gigante de los semiconductores y de la inteligencia artificial (IA) Nvidia (+1.48%) y el diseñador de chips Broadcom (+3.27%) suben con fuerza, dando impulso al Nasdaq. El índice SOX de semiconductores de Filadelfia repunta 6.43 por ciento.

Seis de los 11 sectores principales del S&P 500 avanzan esta mañana, con las compañías de tecnologías de la información (+2.26%) encabezando los avances. Al interior del Dow Jones, destacan las acciones de Cisco (+3.55%), seguidas por las de Apple Inc (+2.44%).

Los inversionistas siguen atentos a las noticias sobre la guerra en Oriente Medio, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, instó a detener los ataques entre Israel y Líbano. Además, esta semana se esperan las cifras clave de precios al consumidor.