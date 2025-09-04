Wall Street avanza tras decepcionantes datos laborales en Estados Unidos

Los tres principales índices de Wall Street operan con avances la mañana de este jueves. El mercado reacciona positivamente a datos laborales débiles en Estados Unidos, que respaldan las expectativas de un recorte a la tasa de interés de la Reserva Federal (Fed) este mes.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, avanza 0.46% en 45,480.49 puntos, mientras que el índice S&P 500, de las compañías más valiosas, gana 0.38% a 6,472.99 puntos, y el Nasdaq Composite sube 0.27% a 21,556.65 unidades.

El empleo privado estadounidense aumentó sólo en 54,000 puestos de trabajo el mes pasado, tras un incremento levemente revisado al alza de 106,000 en julio, según el Informe Nacional de Empleo de ADP. El consenso de los analistas proyectaba un dato de 65,000 posiciones.

Los semanales de nuevas solicitudes de subsidios por desempleo mostraron un incremento de 8,000 solicitudes de apoyos por paro durante la semana finalizada el 30 de agosto, a un dato desestacionalizado de 237,000. Los analistas esperaban un resultado menor de 230,000.

Si bien las cifras no mostraron un gran debilitamiento, de acuerdo con analistas, las apuestas siguen apuntando cada día con más seguridad a un ajuste en las tasas la Fed. La herramienta FedWatch descuenta un recorte de 25 puntos base este mes con 97.6% de probabilidad.

Más temprano, el Dow Jones retrocedía presionado por un descenso de 8% en las acciones de Salesforce, después de que el miércoles pronosticó ingresos para el tercer trimestre por debajo de las estimaciones de Wall Street. El impacto en las acciones se moderó a 5 por ciento.