Wall Street cierra mixto; mercado se alista para el reporte trimestral de Nvidia

Los principales índices de Wall Street terminaron mixtos las negociaciones de este viernes. Los inversionistas mostraban dudas sobre la publicación de indicadores tras el fin de un largo cierre de gobierno, mientras se alistaban para recibir los resultados trimestrales de Nvidia.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, perdió 0.65% a 47,147.48 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, bajó un marginal 0.05% a 6,734.11 puntos. El Nasdaq Composite ganó 0.13% a 22,900.59 puntos.

Los inversionistas mostraron dudas sobre la publicación de datos tras el final de un largo cierre del gobierno federal, después de que el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, dijo que se publicaría un reporte de empleo pendiente, pero sin la tasa de desempleo.

Las cifras laborales, junto con los informes de inflación, son fundamentales para las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal, que ha recortado la tasa en 25 puntos base en las últimas dos reuniones, pero ha mostrado dudas al interior sobre hacerlo otra vez.

Las empresas de tecnología, sensibles a la tasa de interés por sus exigentes valuaciones sobre ganancias futuras, habían estado cayendo esta semana por advertencias de bancos sobre una burbuja en la inteligencia artificial. Sus títulos subieron por compras de oportunidad.

Los títulos de Nvidia (+1.82%), el gigante de los semiconductores que se ha convertido en la empresa más valiosa del mundo, subieron mientras los inversionistas se alistaban para recibir sus resultados trimestrales el miércoles. Otras acciones similares también avanzaron.

Siete de los 11 principales sectores del S&P 500 cerraron con caídas. En las ganancias destacó energía (+1.37%), seguido por tecnologías de la información (+0.74%). La mayor pérdida fue del sector financiero (-0.97%). En el Dow Jones, UnitedHealth (-3.22%) lideró la caída.

En el comparativo semanal, el Dow Jones, registró una ganancia semanal de 0.75%, mientras que en el año gana 10.52%; el S&P 500 ganó 0.57% en la semana y gana 14.07% en el año, y el Nasdaq avanzó un marginal 0.03% en la semana y avanza 18.02% este año.