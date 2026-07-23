El dólar toca máximo de 40 años ante al yen y se aprecia levemente frente al euro

El dólar tocó este jueves un nuevo máximo de 40 años ⁠frente al yen y subía levemente ante el euro antes de la reunión sobre política monetaria que celebrará el Banco Central Europeo (BCE) más tarde en ⁠el día, mientras los inversores siguen de ⁠cerca la escalada del conflicto en Oriente Medio.

Los precios del petróleo avanzaban por quinto día consecutivo, en medio de los ataques contra petroleros en el mar Rojo perpetrados por los hutíes de Yemen, mientras que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha provocado el cierre casi total del estrecho de Ormuz.

La moneda estadounidense ha encontrado apoyo a medida que los mercados moderan las expectativas de recortes de tasas de interés en Estados Unidos, y la menor vulnerabilidad de la economía estadounidense a las crisis energéticas refuerza la demanda del dólar a costa del euro y el yen.

El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas divisas, ganaba un 0.05%, a 101.2 unidades.

Se espera de forma generalizada que el BCE mantenga las tasas estables y deje la puerta abierta a otra subida, aunque a algunos actores del mercado les cuesta ver cómo podría indicar esto una trayectoria más restrictiva de lo que ⁠los mercados ya han descontado. Los operadores ven ⁠probable dos alzas a principios de ⁠2027.

"No podemos descartar por completo el riesgo extremo de una subida anticipada de 25 ⁠puntos básicos (hoy)", afirmó Michiel Tukker, de ING.

"La cuestión es si los mercados interpretarían esto como un giro ​hacia una política más ‌restrictiva o si la medida se percibiría como un adelanto de la subida prevista para septiembre".

El euro cedía un 0.08%, a 1.1403 dólares.

El yen alcanzó su nivel más bajo desde diciembre de 1986 frente al dólar, a 163.445 unidades, por expectativas ⁠de un enfoque mesurado por parte del Banco de Japón respecto a las alzas de tasas. La moneda japonesa bajaba más tarde un 0.14%, a 163.37 unidades.