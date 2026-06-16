SpaceX supera en capitalización bursátil a Microsoft y Amazon; sigue impulso tras OPI

Las acciones de SpaceX, de Elon Musk, subían más de un 14% el martes, elevando su valoración por encima de la de Amazon.com y, brevemente, por encima de la de Microsoft, situándola entre las cinco empresas más valiosas a los pocos días de su espectacular salida a bolsa..

Las acciones de la empresa, dedicada desde los cohetes hasta la inteligencia artificial, avanzaban un 14.3%, a 220 dólares, lo que supone un repunte de más del 62% respecto al precio de salida a bolsa de 135 dólares y otorga a la empresa una capitalización bursátil de alrededor de 2.85 billones de dólares si se mantienen las ganancias.

Los papeles de SpaceX eran los que más impulsaban el índice Nasdaq Composite.

La valoración de Amazon sitúa en 2.64 billones de dólares. SpaceX también superó brevemente la valoración de Microsoft, de 2.92 billones de dólares. Las tres principales empresas del mundo, por su parte, superan los 4 billones de dólares en valor de mercado.

Las opciones sobre SpaceX también comenzaron a cotizar, lo que ofrece a los inversores otra vía para apostar por el futuro de las acciones recién cotizadas.

"Hoy se lanzan las opciones sobre SPCX, que ofrecen vencimientos mensuales estándar y precios de ejercicio que oscilan entre los 25 y los 380 dólares. Si la demanda de opciones de compra es elevada, los operadores podrían verse obligados a comprar SPCX en esta situación de baja liquidez", afirmó Brent Kochuba, de SpotGamma.

"A partir de la próxima semana podríamos ver un aumento de la demanda de índices, ya que no está previsto que se pongan a disposición más acciones hasta dentro de uno o dos meses", agregó.

Los analistas y gestores de carteras señalaron que los inversores deberían prepararse para la volatilidad, especialmente en los primeros compases de la andadura de SpaceX como empresa cotizada, debido a su flotante relativamente reducido y a su elevada valoración.

"Podemos afirmar con certeza que esta valoración no tiene ningún sentido en la actualidad. La gente está comprando acciones de SpaceX con la expectativa de que otros también lo hagan y empujen el precio al alza; eso es especulación", señaló Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote Bank.

La empresa registró unas ventas de 18,670 millones de dólares el año pasado y unas pérdidas netas de 4,940 millones de dólares tras fusionarse con xAI, una empresa deficitaria, en contraste con muchas de las grandes empresas tecnológicas de Wall Street que han presentado resultados espectaculares.

La subida podría continuar, ya que SpaceX está a punto de ser incluida por la vía rápida en el Nasdaq 100, lo que pronto la convertirá en una de las principales posiciones de los fondos pasivos y los ETF que replican el índice, creando una nueva fuente de demanda para sus acciones.

FTSE Russell y MSCI también tienen previsto añadir la acción a sus índices, con efecto a partir del 26 y el 29 de junio, respectivamente.

"La inclusión en un índice por sí sola suele ser insuficiente para impulsar una revalorización sostenida", afirmó la correduría Zephirin Group, al iniciar la cobertura de la acción con una recomendación de "comprar".

No obstante, precisó que "consideramos que la combinación de flujos pasivos, el impulso alcista y el flotante limitado impulsará una subida superior a los movimientos históricos que suelen acompañar a la incorporación a un índice".

Otras acciones tecnológicas de gran peso, como las de Nvidia y Microsoft, cotizaban ligeramente a la baja.

A primera hora del día, SpaceX también anunció que adquiriría la empresa de software Anysphere por 60,000 millones de dólares.