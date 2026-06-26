S&P 500 y Nasdaq se encaminan a fuerte caída semanal por declive de acciones de chips

Los índices S&P 500 y Nasdaq se encaminaban hacia fuertes pérdidas semanales el viernes, ya que los fabricantes de chips sufrían una nueva liquidación tras una racha espectacular este trimestre, entre dudas de los inversores por las altas valoraciones y las repercusiones del enorme gasto de las empresas en inteligencia artificial.

En la mañana de este viernes, el Promedio Industrial Dow Jones restaba 229.49 puntos, o un 0.44%, a 51,691.13 unidades; el S&P 500 perdía 60.87 puntos, o un 0.83%, a 7,296.62 unidades; y el Nasdaq Composite caía 336.63 puntos, o un 1.33%, a 25,021.97 unidades.

Micron Technology perdía un 6.2% tras haber subido más de un 15% en la sesión anterior. Otras acciones del sector de los semiconductores, como Advanced Micro Devices y Nvidia, también se veían afectadas, y el índice Philadelphia SE Semiconductor declinaba un 4.7 por ciento.

Los fabricantes de chips tuvieron una mala racha esta semana pese a los sólidos resultados de Micron, la favorita del mercado, mientras que la decisión de Apple de subir los precios del iPad y el MacBook por el vertiginoso alza del costo de los chips de memoria y almacenamiento avivó los temores inflacionistas.

Las acciones de Apple bajaban un 0.1%, tras perder un 6.1% en la víspera, su mayor descenso en un solo día en más de un año, a raíz de las subidas de precios.

"La venta masiva de acciones tecnológicas refleja la previsión de un aumento de las tasas de interés en el futuro", afirmó Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities en Nueva York. "Al mercado no le ha gustado que Apple suba los precios, ya que eso podría traducirse en un aumento de los precios al consumo a largo plazo".

La inflación en Estados Unidos superó el 4% en mayo por primera vez en tres años, según datos publicados el jueves, impulsada por el aumento de los precios de la energía vinculado al conflicto en Oriente Medio, lo que mantiene viva la posibilidad de una subida de tasas por parte de la Reserva Federal.

Aunque los precios del petróleo han retrocedido considerablemente al aliviarse las tensiones en Oriente Medio, la sorprendente decisión de Apple de subir los precios ha suscitado nuevas preocupaciones.