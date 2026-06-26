El Gobierno de Venezuela descarta alertas de tsunami tras los potentes terremotos del jueves

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ha descartado este viernes que exista alerta alguna de tsunami "en ninguna parte del país" tras los potentes terremotos registrados el jueves y que han dejado al menos 235 muertos y más de 4.000 heridos, un mensaje con el que busca transmitir "tranquilidad".

Cabello, que ha afirmado desde La Guaira, la zona más afectada por los seísmos, que existe una "absoluta tranquilidad en aguas venezolanas", ha anunciado que el Gobierno "se encuentra desplegado trabajando junto al pueblo", según ha recogido la cadena de televisión Telesur.

"Queremos hacer una denuncia: gente inescrupulosa, que solo está buscando hacerle daño a nuestro pueblo y a la gente de La Guaira, ha dejado correr el rumor malsano, malintencionado, de que hay una alerta de tsunami. Queremos informar de manera responsable de que no hay alerta de tsunami en ninguna parte de Venezuela", ha indicado Cabello.

En este sentido, ha aclarado que estas personas, que "están utilizando el dolor y causando angustia a nuestro pueblo, merecen "la condena de todos los venezolanos y venezolanas, de todos los ciudadanos de La Guaira, donde estamos viviendo una situación muy difícil". "Les pido una condena total", ha añadido.

"Es mentira, es un 'fake' terrible, con una intención malsana contra un pueblo noble. Pedimos la máxima tranquilidad. Estamos desplegados a lo largo y ancho de las zonas más afectadas y seguimos trabajando con maquinaria y equipos de rescate. Cada vez que escuchemos una ambulancia es una vida salvada, un venezolano o venezolana que ha sido rescatado con posibilidades de vivir. Todo el que ande en carro o moto debe apartarse para que esa ambulancia pueda circular", ha aclarado.