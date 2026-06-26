Travel Proud 2026: seguridad y hospitalidad marcan los viajes LGBTQ+ en México

Aunque la industria turística ha fortalecido sus políticas de inclusión durante los últimos años, la seguridad continúa siendo un factor determinante para millones de personas LGBTQ+ al momento de viajar.

Así lo revela la investigación Travel Proud 2026 de Booking.com, considerada la más amplia realizada por la compañía sobre las experiencias de viaje de esta comunidad.

El estudio muestra que, pese a los avances en aceptación y representación, muchas personas siguen tomando decisiones adicionales para protegerse cuando visitan nuevos destinos.

Entre los hallazgos para México destaca que 51% de los viajeros LGBTQ+ analiza constantemente su entorno antes de mostrar afecto hacia su pareja en espacios públicos. Además, 33% aseguró que estaría dispuesto a ocultar su identidad para conocer un destino que forma parte de sus lugares soñados.

Seguridad y visibilidad

Los resultados reflejan cómo la percepción de seguridad continúa influyendo en el comportamiento de los viajeros.

De acuerdo con el estudio, únicamente 35% de las personas LGBTQ+ en México se muestra abiertamente como integrante de la comunidad cuando viaja. La cifra contrasta con el 77% que afirma hacerlo en entornos cercanos, como reuniones con amistades o familiares.

La investigación también encontró que 43% de los encuestados toma actualmente más precauciones que hace algunos años para sentirse seguro durante sus desplazamientos.

Entre las acciones más comunes destacan compartir la ubicación en tiempo real con personas de confianza, utilizar herramientas digitales para proteger su privacidad y modificar ciertos comportamientos dependiendo del destino visitado.

Booking.com señala que estos datos muestran cómo la autenticidad y la seguridad continúan estando estrechamente relacionadas para una parte importante de la comunidad LGBTQ+.

Tecnología e inclusión

Pese a los desafíos, el informe identifica avances importantes en la experiencia de viaje.

En México, 94% de los encuestados afirmó haber vivido al menos una experiencia positiva relacionada con su orientación sexual o identidad de género durante el último año.

Entre los aspectos mejor valorados destacan el respeto a los pronombres elegidos, la presencia de señales visibles de inclusión en hoteles y establecimientos turísticos, así como la interacción con personal capacitado en temas de diversidad.

La tecnología también comienza a desempeñar un papel relevante. El estudio revela que 77% de las personas LGBTQ+ utilizó herramientas de inteligencia artificial para organizar viajes durante los últimos doce meses.

Asimismo, 41% considera que estas plataformas pueden ofrecer recomendaciones más objetivas y libres de prejuicios, mientras que 43% cree que facilitan la identificación de espacios inclusivos.

En este contexto, Booking.com destacó el crecimiento de Travel Proud, programa que capacita a establecimientos de hospedaje sobre las necesidades específicas de los viajeros LGBTQ+. Actualmente, la iniciativa supera las 142,000 propiedades capacitadas y tiene presencia en más de 20,000 ciudades y destinos a nivel mundial.

Los resultados del estudio muestran que la inclusión turística registra avances, pero también evidencian que para muchas personas LGBTQ+ viajar sigue implicando evaluar riesgos, adaptar conductas y tomar precauciones adicionales para sentirse seguras mientras exploran el mundo.