Bolsa mexicana cae en apertura siguiendo debilidad de Wall Street

La bolsa de valores de México caía el viernes en sus primeras operaciones, en línea con un débil arranque de Wall Street, mientras los inversionistas mantenían la cautela ante el tono negativo que ha predominado recientemente en el mercado.

El índice accionario líder S&P/BMV IPC retrocedía un 0.44% a 67,118.91 puntos, retomando la racha bajista que fue interrumpida en la sesión previa.

Entre los principales descensos, los títulos de la farmacéutica Genomma Lab encabezaban las pérdidas con una baja del 2.19% a 14.76 pesos. Le seguían los de Gentera, especializada en servicios crediticios, que cedían un 1.47% a 37.56 pesos.

De acuerdo con el área de Análisis Económico de Monex, al cierre de la semana, los mercados globales registraron presiones a la baja tras el nuevo desplome de Samsung Electronics y SK Hynix, que incluso provocó suspensiones de cotización en Seúl, contagiando el sentimiento hacia otras tecnológicas; a esto se sumó el impacto de reportes que indican que OpenAI podría retrasar su salida a bolsa.

"La semana estuvo marcada por elevada volatilidad en el trade tecnológico, con salidas de capital de acciones estadounidenses, especialmente en tecnología, por primera vez en tres meses, en medio de preocupaciones sobre la demanda de chips tras incrementos de precios en productos", detallaron.