Mundial 2026 bate el récord de goles marcados en un mismo torneo

El Mundial 2026 se convirtió ya en la edición con más goles de la historia del torneo en el partido del Grupo D del jueves entre Estados Unidos y Turquía, en el que el tanto de Auston Trusty al principio del encuentro supuso el gol número 173, con lo que se superó la marca de 172 establecida hace cuatro años en Qatar.

Turquía marcó dos goles en la primera parte tras el tanto de Trusty, lo que elevó el total del torneo a 175 goles. Con los partidos posteriores, la marca quedó en 177 goles acumulados.

El récord se batió en el partido número 59 del Mundial.

A modo de comparación, el récord de 172 goles se acumuló a lo largo de los 64 partidos del Mundial de Qatar 2022.

El torneo actual cuenta con 104 partidos, 40 más que los 64 disputados en Qatar, tras la ampliación de la FIFA de 32 a 48 selecciones.

"Superar el anterior récord de 172 goles de Qatar pone de relieve la emoción y la capacidad ofensiva que ya han hecho que la @fifaworldcup de 2026 sea tan inolvidable", declaró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en Instagram.