Revolut da entrada al brazo de capital riesgo de Nvidia y es valorada en 75,000 millones de dólares

La británica Revolut dijo este lunes que completó una venta secundaria de acciones que la valora en 75,000 millones de dólares, un 66% más que el año pasado, lo que subraya el rápido crecimiento de la empresa de tecnología financiera más valiosa de Europa.

Revolut, con sede en Londres, dijo que la venta fue liderada por los inversores Coatue, Greenoaks, Dragoneer y Fidelity, mientras que otros participantes incluyeron la firma de capital riesgo Andreessen Horowitz, Franklin Templeton, y el brazo de capital riesgo de Nvidia.

La valoración, aunque obtenida en mercados privados y no públicos, hace que esta empresa de 10 años de vida valga más que muchos bancos que cotizan en bolsa, como el británico Barclays, el francés Société Générale y el alemán Deutsche Bank.

Fundada por Nikolay Storonsky, presidente ejecutivo, y Vlad Yatsenko, director de Tecnología, Revolut es la más exitosa de un puñado de aplicaciones de servicios financieros, o "fintechs", que han surgido en Europa en la última década, acumulando más de 65 millones de clientes y un beneficio antes de impuestos que se disparó un 149%, a 1,100 millones de libras esterlinas (1,440 millones de dólares) el año pasado.

La valoración de Revolut se ha disparado. Se valoró en 45,000 millones de dólares el año pasado y en 33,000 millones en 2021, acuñando una fortuna para sus primeros empleados e inversores.

"Me gustaría dar las gracias a nuestro equipo por su determinación y energía, y por creer que es posible construir un líder financiero y tecnológico global desde Europa", dijo Storonsky, un multimillonario que el año pasado trasladó su residencia de Londres a Dubái.

Storonsky ha dicho que su prioridad número uno es conseguir para Revolut una licencia bancaria completa en Reino Unido, que todavía se le resiste a la empresa tras varios años de esfuerzos.

Los analistas dicen que la tecnología y la marca de Revolut tienen un atractivo significativo, pero señalan que todavía obtiene gran parte de su dinero de los clientes que comercian con criptodivisas y de los ingresos obtenidos a través de unas tasas de interés más elevadas. Los depósitos medios de los clientes son mucho más bajos que en los bancos tradicionales y los ejecutivos reconocen que muy pocos clientes la utilizan como cuenta principal.