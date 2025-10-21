Quálitas superó las expectativas en el trim.

Quálitas, la aseguradora automotriz más grande de México, aumentó sus ganancias 51.4% en el tercer trimestre, en comparación con el mismo periodo del 2024, a partir del continuo avance de unidades aseguradas combinado con una menor siniestralidad.

Con ello enlazó 11 trimestres de crecimiento de utilidades, 10 de los cuales han sido a ritmo de doble o triple dígito, y además superó lo esperado por el consenso de analistas de Infosel.

“En línea con nuestras expectativas, las primas devengadas crecen a un ritmo más rápido que las emitidas, logrando capitalizar el crecimiento de periodos anteriores, así como los beneficios derivados de menores costos por siniestros y el efecto de los movimientos en reservas", escribió la aseguradora en su comunicado de resultados.

La emisora alcanzó un récord de unidades aseguradas, con 6.1 millones, lo que ayudó a su prima emitida a subir 7% en el trimestre. Este rubro se apoyó en el segmento individual y en el de instituciones financieras. Ello se combinó con una siniestralidad de 62.4%, que no solo fue casi 7 puntos porcentuales inferior a la de hace un año, sino que fue la segunda más baja de los últimos 18 trimestres.