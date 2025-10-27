Qualcomm sube 11% tras anunciar chips

Las acciones de Qualcomm, fabricante de semiconductores, software y servicios para tecnologías inalámbricas, se dispararon en la jornada de este lunes en Wall Street.

El impulso se dio tras darse a conocer que la tecnológica lanzará nuevos chips aceleradores de inteligencia artificial (IA), lo que marca una nueva competencia para NVIDIA y AMD, que hasta ahora han dominado el mercado de semiconductores para IA.

Luego de la noticia, los papeles de Qualcomm subieron 11.09% a 187.68 dólares por unidad, con lo que apuntó su mayor alza desde 9 de abril, cuando escaló 15.19 por ciento.

Los microprocesadores de IA son un cambio con respecto a Qualcomm, que hasta ahora se ha centrado en semiconductores para conectividad inalámbrica y dispositivos móviles, no en centros de datos masivos.

Qualcomm dijo que tanto el AI200, que saldrá a la venta en 2026, como el AI250, planeado para 2027, pueden venir en un sistema que llena un rack de servidor completo refrigerado por líquido.

Por su parte, los papales de NVIDIA escalaron 2.81% y cotizaron en 191.49 dólares y los de AMD subieron 2.70% a 259.76 dólares.

“La firma presentó dos nuevos chips de inteligencia artificial para centros de datos, llamados AI200 y AI250, que estarán disponibles en 2026 y 2027. Con ellos, la compañía busca diversificar su negocio más allá de los smartphones y fortalecer su presencia en infraestructura para inteligencia artificial. Los procesadores ofrecerán mayor capacidad de memoria y eficiencia en tareas de inferencia, reduciendo costos operativos”, escribieron analistas de Actinver.