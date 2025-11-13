Prologis ya es dueña del 99.82% de los activos de Terrafina

Fibra Prologis, un fideicomiso de inversión en bienes raíces dedicado a la operación de inmuebles industriales, concluyó la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (CBFI) que no poseía de Terrafina.

Según Prologis al cierre del periodo de la oferta, recibió cartas de aceptación de 9.81% de los tenedores de CBFIs de Terrafina para su adquisición, una cifra que estuvo ligeramente por detrás de la meta de 10% que tenía.

El precio de adquisición ofrecido fue de 42.50 pesos por CBFI.

Fibra Prologis tiene previsto deslistar a Terrafina de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a principios del próximo año, de acuerdo con declaraciones de Héctor Ibarzábal, el director general de Fibra Prologis, en la llamada con analistas para presentar sus resultados trimestrales.

La transacción se concretará este viernes cumpliendo con los términos acordados a finales del año pasado.

En el 2024 Prologis adquirió el 77% de los CBFI de Terrafina.