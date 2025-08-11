Fibra Prologis recibe ratificación de notas por Fitch Ratings

Fibra Prologis, un fideicomiso de inversión en bienes raíces y administración de inmuebles logísticos, recibió la ratificación de sus calificaciones crediticias en escala global y local por parte de la agencia estadounidense Fitch Ratings debido a su posición sólida de negocio.

Fibra Prologis recibió la confirmación de su nota en escala global de 'BBB', o el noveno escalón en la clasificación de activos con grado de inversión, mientras que en escala local la nota fue confirmada en 'AAA(mex)', o el escalón más alto en el bloque de activos con grado de inversión. La perspectiva de ambas calificaciones también fue ratificada en un nivel 'estable'.

"Las calificaciones reflejan la posición de mercado de la compañía como uno de los fideicomisos de inversión en bienes raíces (Fibra) más grandes de México, con tasas altas de ocupación, contratos de arrendamiento a mediano plazo y una base de arrendatarios diversificada, combinados con una proporción alta de activos libres de gravamen y flexibilidad financiera amplia", dijo Fitch Ratings, en un comunicado.

La calificadora espera que Fibra Prologis mantenga un desempeño operativo estable y niveles sólidos de líneas de crédito comprometidas y no dispuestas como fuentes adicionales de liquidez.