Así serán los anillos que recibirá el campeón del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará un precedente al incorporar un nuevo reconocimiento para el equipo campeón. Además de levantar el tradicional trofeo y recibir las medallas de oro, los jugadores de la selección vencedora obtendrán un anillo de campeón, una distinción inédita en la historia de las competencias organizadas por la FIFA.

El anillo formará parte de una edición limitada de 2,026 piezas numeradas individualmente. De ese total, reservarán 30 para el equipo campeón, mientras que 1,996 se pondrán a la venta como producto oficial para los aficionados de todo el mundo. Cada pieza incluirá un certificado de autenticidad y será fabricada a la medida de quien la reciba.

Un nuevo símbolo

La FIFA explicó que uno de los costados del anillo mostrará el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, mientras que el otro será personalizado para reflejar la identidad de la selección campeona. Además, cada ejemplar estará numerado de forma individual, lo que busca convertirlo en una pieza conmemorativa exclusiva de la edición 2026.

Al concluir la final el capitán y el director técnico del equipo ganador recibirán anillos provisionales durante la ceremonia de premiación. Posteriormente, los 30 anillos destinados a los campeones serán personalizados para ajustarse a cada integrante y entregados en una fecha posterior.

La introducción de este reconocimiento representa la primera ocasión en que una competencia de la FIFA incorpora una tradición ampliamente utilizada en ligas estadounidenses como la NBA, la NFL y las Grandes Ligas, donde los campeones reciben un anillo conmemorativo tras conquistar el título.

La gran final

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará el domingo 19 de julio de 2026 en el New York New Jersey Stadium. Será el último partido de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones y 104 encuentros, organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

Como parte de las novedades para el cierre del campeonato, la jornada incluirá un espectáculo de medio tiempo. La presentación formará parte de la ceremonia de clausura y reunirá a artistas internacionales.