Trump ordena en cumbre OTAN suspender todo el comercio de EU con España por gasto en defensa e Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este miércoles la ⁠suspensión inmediata de todo comercio con España, país aliado de la OTAN, lo que ha agravado las tensiones en torno al gasto en defensa y la guerra en Irán, a pesar de que las normas de la Unión ⁠Europea exigen que las negociaciones comerciales se lleven ⁠a cabo como un bloque único.

Durante una cumbre de la OTAN celebrada en Ankara, de la que los líderes europeos esperaban que pusiera fin a las divisiones dentro de la alianza militar, Trump reavivó, por el contrario, la disputa con España. También irritó a otro aliado de la OTAN, Dinamarca, al reiterar que su país debería controlar Groenlandia. Dinamarca prometió defender cada palmo de su territorio.

Era la segunda vez que Trump ordenaba al secretario del Tesoro, Scott Bessent, que suspendiera el comercio con España por su negativa a comprometerse con el nuevo objetivo de gasto en defensa de la OTAN, fijado en el 5% del PIB. Sin embargo, tras su primera promesa de este tipo en marzo, el comercio entre ambos países continuó con normalidad.

"España no está de acuerdo con nada, y no se la debería tener en cuenta", le dijo Trump al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien más tarde intentó calmar la tensión afirmando que España "dio un paso enorme el año pasado" al aumentar su gasto al 2%, aunque añadió que "todavía hay cuestiones que debemos resolver".

"No quiero hacer ningún tipo de comercio con ellos, ¿de acuerdo?", dijo Trump, dirigiéndose a Bessent, quien respondió: "Sí, señor". Trump añadió entonces: "Hazlo inmediatamente. Ni siquiera hables con ellos. Son un caso perdido. Son mala gente (...). Ganan mucho dinero a nuestra costa, y nos aseguraremos de que ganen mucho menos".

La oficina del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que lidera un Gobierno de izquierda en minoría, dijo en un comunicado que tomaba las declaraciones ⁠de Trump "con tranquilidad y normalidad" y que no tenía intención de alterar las "magníficas" ⁠relaciones que mantenía con Washington.

Señaló que España ⁠tenía un déficit comercial con EU y que los lazos económicos los forjaban las empresas privadas y no los Gobiernos, y añadió ⁠que, como parte de la unión aduanera y comercial, no se podía señalar a ningún miembro de la UE en particular.

Trump ha expresado en repetidas ocasiones su frustración con España después de que Sánchez, socialista, se negara a permitir que EU utilizara su espacio aéreo o las bases situadas en su territorio para la guerra contra Irán. Washington gestiona conjuntamente con Madrid dos bases militares clave en el sur de España para operaciones navales y aéreas.

España es el mayor exportador mundial de aceite de oliva y también vende piezas de automóvil, acero y productos químicos a Estados Unidos, ⁠aunque los analistas consideran que es menos vulnerable a las amenazas de sanciones económicas de Trump que otras economías europeas.