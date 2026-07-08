Hombres, los que acosan más a usuarios en Internet

En México, uno de cada cinco usuarios de Internet han sufrido ciberacoso, equivalente a 19.4 millones de personas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según el Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) 2025, que proporciona datos de personas usuarias de internet de 12 años y más, se identificó que en 2025 había cerca de 94.9 millones de usuarios de internet, de las cuales 20.4% vivió alguna agresión.

A nivel nacional, 41.5% de las personas que sufrieron ciberacoso lo vivió a través de WhatsApp. Siguieron llamadas de teléfono celular y Facebook, con 36.5 y 29.7%, respectivamente.

A su vez, se detalló que las mujeres son las más violentadas en Internet, pues 21.5% de las usuarias ha sufrido acoso, contra 19.2 % de los hombres.

Se identificó que a nivel nacional 37.2% de la población víctima de ciberacoso manifestó haber sido contactada mediante identidades falsas; 32.7% recibió mensajes ofensivos y 24.1%, llamadas ofensivas.

En el caso de las mujeres, 30.8% recibió mensajes ofensivos y 25.2%, insinuaciones o propuestas sexuales; asimismo, 23.5% recibió contenido sexual y 3.1% se le amenazó con publicar o vender imágenes o videos de contenido sexual.

Se destaca que en el caso de las mujeres víctimas de rastreo de cuentas o sitios web, 46.5% la experimentó con mayor recurrencia. En el caso de los hombres, 41.4% de quienes fueron víctimas de publicaciones y/o envío de información personal, fotos o videos con fines de dañarle también lo experimentó con mayor recurrencia.

Agresores, edad y emoción

Con relación a la identidad de la persona ciberacosadora, el Inegi halló que 61.1% de las víctimas desconocía a la persona acosadora; 24.2% identificó a personas conocidas y 14.7% señaló haber sufrido ciberacoso tanto de personas conocidas como desconocidas.

En este sentido, fueron hombres los que se identificaron como los principales agresores, ya que 57.2% de las mujeres víctimas y 61.1% de los hombres víctimas, que identificaron al acosador, manifestaron haber sido agredidas únicamente por hombres.

Se observó que son los adultos jóvenes los más afectados, ya que el 28.0% de las mujeres y 23.5 % de los hombres de entre 20 y 29 años que utilizaron internet fueron víctimas de ciberacoso; seguido de los jóvenes de 12 a 19 años, en donde 25.4% las mujeres y el 19.5% de los hombres también mencionaron sufrir este problema.

Asimismo, 57% de las víctimas expresó haber experimentado enojo ante el acoso. Siguieron desconfianza, con 35.8 %, y estrés, con 29.4 por ciento. En la población de mujeres, 59.9 % refirió haber experimentado enojo, mientras que, en la de hombres, fue de 53.5 por ciento.

Entidades y seguridad

Los estados con más casos de ciberacoso fueron Durango (24.5%); Jalisco (24.4%); CDMX (23.8%) y Oaxaca (23.8%). Los de menor prevalencia fueron Sonora (14.7%); Sinaloa (15.5%) y Coahuila (15.6%).

Unas 94.9 millones de personas utilizaron internet con un promedio 4.6 horas al día, aunque la población que experimentó ciberacoso lo utilizó 5.6 horas.

En seguridad, 64.9% de los usuarios dijo haber adoptado alguna medida para proteger su dispositivo o cuentas web como contraseñas adicionales (88.9 %) y datos biométricos (48.2 %).