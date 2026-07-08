El cobre cae más de 1% y el aluminio sube tras recrudecimiento de la tensión en Oriente Medio

El ⁠precio del cobre bajaba este miércoles después de que nuevos enfrentamientos en Oriente ⁠Medio pusieron en peligro un acuerdo de alto el fuego provisional, lo que reavivó las preocupaciones sobre el crecimiento económico y el suministro de metales.

El contrato de referencia de tres meses del ⁠cobre en la Bolsa de Metales de ⁠Londres (LME) bajaba un 1.2% a 13,210 dólares por tonelada métrica a las 09:50 GMT, tras haber caído un 0.3% en la sesión anterior.

Los precios del petróleo subieron y las bolsas mundiales se desplomaron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el memorando de entendimiento firmado con Irán para poner fin al conflicto del golfo Pérsico había "terminado", tras los ataques recíprocos entre ambas partes.

El crudo Brent trepaba más de un 5%, aunque seguía cotizando muy por debajo de los máximos alcanzados durante la guerra con Irán.

"Los metales están experimentando la reacción inicial ante el aumento de los precios del petróleo y el mercado está a la espera de ver si la situación se agrava o si se trata, una vez más, de mera retórica", dijo Ole Hansen, responsable de estrategia de materias primas de Saxo Bank en Copenhague.

Durante el conflicto, los inversionistas temían que el aumento de los precios del petróleo acelerara la inflación y frenara el crecimiento económico mundial, lo que reduciría la demanda de metales.

Los futuros del cobre en la Comex de Estados Unidos caían un 2.1%, a 6.10 dólares la libra.

El aluminio en la LME subía un 0.7%, a 3,159 dólares por tonelada, debido a la preocupación por nuevas interrupciones en ⁠las fundiciones de la región, que representa alrededor del ⁠9% del suministro mundial de este metal ⁠utilizado en el transporte, la construcción y el embalaje.

El contrato de aluminio más negociado en la Bolsa ⁠de Futuros de Shanghái subió un 0.7%, a 23,075 yuanes (3,394,38 dólares) por tonelada.

El aluminio se desplomó un 16% en junio, su mayor caída mensual desde la crisis financiera mundial de 2008, después de que las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán llevaron a los operadores a descontar la prima de riesgo de guerra de los precios.

Entre otros metales básicos de la LME, el zinc caía un 1%, a 3,538 dólares por tonelada, y el estaño perdía un 0.9%, a ⁠52,890 dólares, mientras que el plomo subía un 0.3%, a 1,890 dólares, y el níquel ganaba un 0.3%, a 16,390 dólares.