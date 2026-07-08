Oro cae más de 1% y arrastra a los metales preciosos tras declaraciones de Trump sobre Irán

Los precios del oro caían más de un 1% este miércoles, ⁠después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que el acuerdo de paz provisional con Irán había "terminado", provocando la subida de los precios ⁠del petróleo y reavivando los temores ⁠inflacionarios y de alza de las tasas de interés.

A las 10:27 GMT, el oro al contado restaba un 1.4%, a 4,049.92 dólares por onza, su nivel más bajo desde el 2 de julio.

Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en agosto perdían un 2.3%, a 4,059.8 dólares.

Los precios del petróleo se dispararon más de un 6% después de que Trump dijo que el memorando de entendimiento firmado con Teherán en junio para poner fin a su conflicto había "terminado", añadiendo que no quiere mantener relaciones con Irán.

El alza de los precios del crudo reaviva los temores de un repunte de la inflación, lo que podría influir en la decisión de política monetaria de la Reserva Federal en sus próximas reuniones, según señaló Giovanni Staunovo, analista de UBS.

Anteriormente, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó que había golpeado bases militares estadounidenses en Baréin y Kuwait tras varios ataques estadounidenses contra Irán y la revocación de la licencia que permitía al país ⁠vender petróleo.

Aunque el oro se considera ⁠una cobertura contra la inflación, el ⁠aumento de las tasas destinado a frenar la inflación suele lastrar este metal, que ⁠no devenga intereses.

Los mercados ven un 68% de probabilidades de un alza de tasas en Estados Unidos en septiembre, frente al 62% del martes, según la herramienta FedWatch de CME.

Las minutas de la última reunión de la Fed, que se publicarán a las 18:00 GMT, serán analizadas en busca de pistas sobre las perspectivas futuras de tipos.

En otros metales preciosos, ⁠la plata al contado caía 2.6%, a 58.45 dólares por onza; el platino perdía 4.1%, a 1,574.03 dólares; y el paladio se desplomaba 4,9%, a 1,214.96 dólares.