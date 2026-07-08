Tragasables

La ONU-DH expresó su consternación por las desapariciones y asesinatos de los periodistas Roxana Guzmán, en Veracruz, y Alex Serna, en Guerrero, ocurridos en junio. El organismo exigió a las autoridades investigar el ejercicio periodístico como línea prioritaria. Además, advirtió que ambas entidades concentran una cifra alarmante de agresiones contra la prensa, por lo que urgió a esclarecer los crímenes, frenar la impunidad en las regiones y garantizar justicia para el gremio.