La UE espera que EU cumpla con el acuerdo comercial pese a la amenaza a España

La Unión Europea espera que Estados ⁠Unidos cumpla con sus obligaciones del acuerdo comercial con la UE, dijo este ⁠miércoles un portavoz ⁠de la Comisión Europea, después de que el presidente Donald Trump ordenara a su secretario del Tesoro que cortara las relaciones comerciales con España.

En declaraciones realizadas en Ankara, la capital turca, Trump calificó a Madrid de "socio terrible" en la OTAN mientras arremetía contra los aliados por no apoyar la guerra contra Irán, y ordenó al secretario del Tesoro, Scott Bessent, que rompiera las relaciones comerciales con España.

"Les recuerdo que el año pasado firmamos una declaración conjunta con Estados Unidos. Esperamos que cumpla los compromisos adquiridos en virtud ⁠de dicha declaración conjunta, ⁠tal y ⁠como nosotros hemos cumplido los nuestros", dijo el ⁠portavoz de la Comisión, Olof Gill.

"La Comisión velará siempre por que los intereses de la Unión Europea y de todos nuestros Estados miembros estén plenamente protegidos. Seguiremos abogando por un comercio transatlántico estable, predecible y mutuamente ⁠beneficioso para todos", añadió.