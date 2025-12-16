Peso mexicano extiende avance frente al dólar y registra su mejor cierre del año

El peso mexicano extendió su ganancia contra el dólar en la segunda sesión de la semana. La divisa local marcó un nuevo mejor cierre para este año, mientras los operadores asimilaban esperados reportes sobre las ventas minoristas y el mercado laboral estadounidenses.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 17.9509 unidades por dólar. Frente a un registro de 17.9812 unidades ayer, con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), el movimiento significó para el peso una mejora de 3.03 centavos o de 0.17 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango con un máximo de 18.0017 unidades y un mínimo de 17.9287, su mejor nivel en 17 meses. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que mide al dólar con seis monedas de referencia, caía 0.14% hasta 98.14 unidades.

El crecimiento del empleo estadounidense repuntó en noviembre, después de que las nóminas no agrícolas disminuyeran en octubre debido a los ajustes en el gasto público. Sin embargo, la tasa de desempleo estadounidense se situó en 4.6%, su mayor nivel en cuatro años.

"El comportamiento del mercado fue ordenado y reflejó una combinación de dólar contenido y flujos favorables hacia el peso, aun cuando el dato de nóminas no agrícolas en Estados Unidos sorprendió ligeramente al alza", afirmó Felipe Mendoza, CEO de IMB Capital Quants.

"El reporte confirma un entorno de relativa estabilidad en un mercado laboral algo más débil, pero sin señales preocupantes. Asimismo, el reporte se enmarca en un contexto de disrupciones en el empleo gubernamental y mayor ruido estadístico", destacó SURA Investments.

Por su parte, las ventas minoristas dieron muestras de estabilidad en octubre, mientras que el gasto de los consumidores siguió fuerte al comienzo del cuarto trimestre, pese a una inflación que ha obligado a hogares a reducir gastos. Se esperaba un alza de 0.1 por ciento.

"La información no altera las perspectivas sobre la trayectoria de la tasa de la Reserva Federal (Fed), que todavía evalúa la probabilidad de un recorte durante el primer trimestre de 2026 y uno adicional antes de finalizar el primer semestre", agregó SURA en su reporte.

En el aspecto local, los operadores centran su atención en la decisión de política monetaria del Banxico, que se dará a conocer el jueves. El consenso espera un décimo segundo recorte en la tasa clave de 25 puntos básicos, con lo que esta referencia bajaría a 7 por ciento.

"Para los próximos días, la paridad entre el dólar y el peso podría moverse en un rango entre 17.90 y 18,05 unidades, con probabilidad de consolidación en la parte baja si el dólar global permanece débil", añadió en su nota Felipe Mendoza, de IMB Capital Quants.