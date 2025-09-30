El precio del oro sube 11% en el mes

El oro subió el martes y se acercó a un máximo histórico ante la preocupación por un posible cierre del Gobierno de Estados Unidos. Durante septiembre el metal precioso se consolidó como uno de los activos de mejor desempeño a causa de datos estadounidenses débiles, lo que reforzó las expectativas de más recortes a la tasa de interés.

El oro al contado subió 0.27% el martes, a 3,843.43 dólares la onza. Además, los precios alcanzaron un máximo histórico de 3,871,45 dólares durante las operaciones asiáticas. Por su parte, los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre subieron 0.5%, a 3,873.20 dólares.

En septiembre el precio del oro al contado tuvo un rendimiento de 11.47 por ciento. Al cierre del tercer trimestre del año, el precio del metal preciso se incrementó en 16.34%, impulsado principalmente por débiles datos de la economía estadounidense que sugieren que habrá más recortes a la tasa de referencia hacía el final del año.

Antonio Montiel, director de ATFX Education, dijo que “la expectativa de que la Fed adopte una postura más laxa en sus próximas reuniones, en un entorno de debilitamiento de la actividad económica y del mercado laboral, contribuyó a intensificar los flujos de compra”.

Además, las ofertas de empleo en Estados Unidos aumentaron ligeramente en agosto, mientras que las contrataciones disminuyeron, en consonancia con el debilitamiento de las condiciones del mercado laboral que podría permitir a la Reserva Federal recortar las tasas de interés de nuevo el próximo mes.

"El oro está mostrando de nuevo una notable resistencia, recuperando sin esfuerzo las pérdidas iniciales tras los datos poco alentadores de los JOLT de Estados Unidos, que no se interpondrán en el camino de otro recorte de tasas dentro de un mes", dijo Tai Wong, operador independiente de metales.

El oro, considerado un activo refugio en tiempos de incertidumbre geopolítica y económica, tiende a funcionar bien en un entorno de tasas de interés bajas. (Con información de Reuters)