Peso mexicano retrocede levemente frente al dólar ante espera por decisión de la Fed

El peso mexicano retrocede levemente contra el dólar la mañana de este martes. La divisa local cae al iniciar la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal en este año y tras la publicación de un dato de la inflación local por encima de lo esperado.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 18.2659 unidades por dólar. Comparado con el cierre de 18.2559 unidades de ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), el movimiento significa para el peso una pérdida de un centavo o 0.06 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango acotado entre 18.3105 unidades y un mínimo de 18.2402. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara al billete verde con una canasta de seis monedas de referencias, sube 0.03% en 99.15 puntos.

Este martes es el primero de los días de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal, su último encuentro del año. Los operadores esperan que el banco central anuncie mañana un recorte de 25 puntos básicos a su tasa, que disminuiría a 3.50-3.75 por ciento.

De acuerdo con la herramienta FedWatch, de CME, que sigue las operaciones de futuros de la tasa de fondeo federal, la probabilidad de que el banco central recorte el precio del dinero es de 89.2%; la autoridad monetaria bajó la tasa en las dos reuniones anteriores.

En las cifras locales, la inflación general de México avanzó en noviembre más de lo esperado por los analistas. El dato subyacente también fue mayor al esperado. Sin embargo, el reporte mantiene la apuesta por un ajuste de tasa clave del Banxico la próxima semana.

"Aunque ameritaría cautela, el Banxico ha destacado que la debilidad de la demanda interna generará menores presiones inflacionarias hacia adelante y sumado a la reciente apreciación del peso, permite continuar con el ciclo de recortes", afirmó Monex en una nota.

"El peso se deprecia luego de la publicación de la inflación al consumidor de México. A tasa mensual, la inflación general se ubicó en 0.66%, mostrando aceleración por tercer mes al hilo. Además, se registró la inflación más alta desde 2021", destacó Banco Base.