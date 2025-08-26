Peso mexicano opera estable contra el dólar tras despido de Lisa Cook

El peso mexicano opera estable contra el dólar la mañana de este martes. La divisa local se deprecia ligeramente después de la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de despedir a la gobernadora de la Reserva Federal (Fed), Lisa Cook.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 18.6810 unidades por dólar. Frente al registro de 18.6910 unidades del cierre oficial de ayer del Banco de México (Banxico), esto significa para la moneda una pérdida de un centavo o un marginal 0.05 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 18.7038 unidades y un nivel mínimo de 18.6168. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis referencias, pierde 0.27% a 98.18 puntos.

Donald Trump anunció en la víspera que tomaría la medida sin precedentes de destituir a Lisa Cook por las denuncias que la señalan por irregularidades en préstamos hipotecarios, un paso que según los expertos, es un amenaza para la independencia de la Fed.

En el aspecto técnico, los analistas de Banorte afirmaron que la recuperación del peso podría continuar, ya que está fallando en superar el nivel de 18.70 por dólar. El próximo nivel clave a superar se ubicaría en 18.55. "Sugerimos mantener posiciones", dijeron..