Peso mexicano avanza ante debilitamiento del dólar por apuestas sobre tasas de la Fed

El peso mexicano se aprecia frente al dólar la mañana de este martes. La divisa local gana terreno ante el debilitamiento del billete verde por unas crecientes apuestas de que la Reserva Federal (Fed) recortará su tasa de interés por tercera vez consecutiva el próximo mes.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 18.4489 unidades por dólar. Comparado con un cierre oficial de 18.5133 unidades ayer, con el dato del Banco de México (Banxico), esto significa para el peso una ganancia de 6.44 centavos, equivalentes a 0.35 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 18.5307 unidades y un nivel mínimo de 18.4344. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con una cesta de seis monedas, pierde 0.30% a 99.90 puntos.

El gobernador de la Fed Christopher Waller se sumó ayer a otros funcionarios que apoyan la posibilidad de bajar la tasa en diciembre. Según la herramienta FedWatch, de CME, que sigue los futuros de la tasa, en diciembre, un recorte de 25 puntos base es 84.9% probable.

En el aspecto local, tras unos datos de inflación por encima de lo esperado que no alteraron la expectativa de que el Banxico también bajará la tasa en diciembre, el INEGI dio a conocer que las ventas minoristas no variaron en septiembre y crecieron 3.3% con tasa interanual.

"Hoy, el peso es favorecido por los datos económicos locales y la debilidad del dólar, mientras permanece un entorno de menor nerviosismo relacionado a la reunión de política monetaria de la Reserva Federal el 10 de diciembre", explicó Monex Grupo Financiero en una nota.