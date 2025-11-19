Peso mexicano cierra con depreciación ante el dólar por segundo día consecutivo

El peso mexicano se depreció frente al dólar en la jornada de este miércoles y suma dos sesiones perdiendo terreno, ante una fortaleza del billete verde y en espera de datos de empleo en Estados Unidos.

De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), el tipo de cambio cerró en 18.3592 pesos por billete verde, lo que representa una depreciación de 0.11%, equivalente a 2.02 centavos.

En tanto, el índice dólar (DXY), que mide la fortaleza del billete verde frente a una canasta de monedas principales, apunta un incremento de 0.32% para ubicarse en 99.87 unidades.

“Los resultados del tipo de cambio no implica ausencia de tensiones, más bien muestra un mercado en pausa, esperando catalizadores relevantes que llegarán en los próximos días, incluida la publicación (por primera vez tras el prolongado shutdown en Estados Unidos de datos macro como empleo e inflación, más las posiciones netas especulativas, cuyo último registro había mostrado un posicionamiento extremadamente cargado a favor del peso”, aseguró Felipe Mendoza, Analista de mercados ATFX LATAM.

Y agregó que, de cara a los próximos días, el peso podría oscilar entre 18.25 y 18.45 peso, con fuerte sensibilidad a dos elementos. “Las posiciones especulativas de la CFTC, ya que, si muestran un apalancamiento excesivo en largos tipo de cambio, podría aparecer una corrección hacia niveles superiores a 18.40”.

Por otro lado, datos clave de Estados Unidos y el tono de la Fed, ya que cualquier decepción en el mercado laboral o señales de recorte de tasas reforzarían al peso; lo contrario abriría la puerta a un rebote del dólar.

Hacia el overnight, expertos de Monex prevén un rango entre 18.31 y 18.42 pesos, "dado el fortalecimiento del dólar y algunos datos de empleo en Estados Unidos mañana".