Peso mexicano se aprecia frente al dólar en espera de las minutas de la Fed: ¿A cuánto cotiza?

El peso mexicano se aprecia frente al dólar en la apertura de este miércoles, la atención de los participantes del mercado se centra en la expectativa sobre la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.

De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), el tipo de cambio abrió en 18.3359 pesos por billete verde, lo que representa una ligera apreciación de 0.02%, equivalente a 0.31 centavos.

En tanto, el índice dólar (DXY), que mide la fortaleza del billete verde frente a una canasta de monedas principales, apunta un incremento de 0.32% para ubicarse en 99.87 unidades.

“El peso mexicano abre con un sesgo de cautela, por un lado, la moderación de la inflación ofrece cierto alivio; por otro, los riesgos fiscales y las presiones en la canasta básica limitan el optimismo”, aseguró Felipe Mendoza, Analista de mercados ATFX LATAM.

Adelantó que, en el día, se espera un comportamiento volátil, con el tipo de cambio oscilando en función de la percepción sobre la política monetaria del Banxico y la Fed, así como de los flujos de capital hacia mercados emergentes.

El rango operativo podría mantenerse entre 18.25 y 18.45 pesos por unidad, “con sesgo dependiente de la reacción a los datos de inflación y a las señales externas de política monetaria”, detalló.