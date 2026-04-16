Peso mexicano cae levemente frente al dólar en espera de noticias sobre la guerra en Oriente Medio

El peso mexicano se deprecia levemente frente al dólar la mañana de este jueves. La divisa local retrocede por una moderada recuperación en el billete verde, en espera de noticias de un posible acercamiento para negociar un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.2833 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.2596 unidades ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto deja para la moneda una pérdida de 2.37 centavos, equivalentes a 0.14 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 17.2913 unidades y un nivel mínimo de 17.2175. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas referencia, cede 0.15% a 98.20 unidades.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer por la noche que los líderes de Israel y Líbano sostendrán hoy un diálogo directo, para buscar un alto el fuego con mediación estadounidense, después de seis semanas de enfrentamientos en territorio libanés.

Trump había dicho el martes que la guerra con Irán está cerca de terminar, a pesar de que las fuerzas estadounidenses mantienen un gran bloqueo a todos los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz. Los operadores esperan cualquier señal que dé dirección a los precios.

"El peso mexicano opera bajo presión a medida que el dólar permanece al alza, considerando la incertidumbre sobre una resolución en Oriente Medio. Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17.20 y 17.35 pesos", explicó Monex Grupo Financiero en un reporte.

En cuanto a los indicadores, los operadores recibieron más temprano las cifras semanales de nuevas solicitudes de apoyos por desempleo, que mostraron una reducción, matizada por las recientes muestras de cautela en las contrataciones de las empresas por las guerra.