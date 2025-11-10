Peso mexicano se aprecia contra el dólar por señales de avance para reabrir gobierno de EU

El peso mexicano se aprecia ante el dólar en este inicio de semana. La divisa local toca su mejor nivel en dos semanas, siguiendo un impulso positivo en los mercados, debido a señales de que el cierre parcial del gobierno federal de Estados Unidos podría terminar pronto.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 18.4016 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 18.4573 unidades el viernes, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significa para el peso una mejora de 5.57 centavos, equivalentes a 0.30 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 18.4534 unidades y un nivel mínimo de 18.3686. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas de referencia, opera estable en 99.62 puntos.

La cotización se reduce después de que el Senado de Estados Unidos logró avanzar el domingo en una moción para poner fin al cierre parcial del gobierno más largo de la historia. El cierre o shutdown ha interrumpido la publicación de importantes cifras económicas oficiales.

Los senadores avalaron un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes que se someterá a enmiendas para financiar la administración federal hasta el 30 de enero, e incluye un paquete de tres proyectos de ley de asignaciones presupuestarias para el año fiscal.

Por otra parte, los operadores continúan ajustando posiciones al nuevo panorama, después de que el Banxico recortó su tasa clave en 25 puntos base la semana pasada y mostró apertura a otro recorte el próximo mes, pero con la posibilidad de una pausa en el 1T de 2026.

"El escenario para el día es de oscilaciones, con el peso operando en rango estrecho, mientras los operadores calibran el impacto de la política monetaria más flexible, la caída en remesas y la presión fiscal por pensiones", dijo Felipe Mendoza, analista de mercados ATFX LATAM.

En cuanto al desempeño técnico, los analistas de Banorte previeron que el precio extienda su recuperación, después de perforar por momentos el nivel de 18.40. El siguiente nivel técnico que podría enfrentar está ubicado en 18.20. Y hacia arriba, destacaron la zona de 18.50.