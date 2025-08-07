Petrolera YPF reporta caída de casi 90% en ganancia neta del segundo trimestre

La petrolera estatal argentina YPF reportó el jueves una caída de casi el 90% en su ganancia neta del segundo trimestre al totalizar 58 millones de dólares, arrastrada por los menores precios de los combustibles.

Los ingresos de la compañía cayeron 6% a 4,640 millones de dólares, afectados por precios más débiles vinculados al crudo Brent para los productos refinados, especialmente combustibles locales, y una menor demanda estacional de nafta.

Las ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA), una medida clave de la rentabilidad, ascendieron a 1,120 millones de dólares en el período abril-junio, un 7% menos que el año anterior.

Analistas encuestados por LSEG esperaban en promedio un EBITDA ajustado de 1,170 millones de dólares a partir de unos ingresos de 4,490 millones de dólares en el trimestre.