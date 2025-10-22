Petróleo sube casi 2% por optimismo de pláticas comerciales de EU con China y la India

Los precios del petróleo subían este miércoles por segundo día consecutivo, impulsados por las esperanzas de progreso en los acuerdos comerciales de Estados Unidos con China y la India.

A las 3:24 a.m. hora de la CDMX, los futuros del Brent ganaban 96 centavos, o un 1.6%, a 62.28 dólares el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) mejoraban 95 centavos, o un 1.7%, a 58.19 dólares.

"Los precios del petróleo subieron tras informes que sugirieron que Estados Unidos e India están cerca de finalizar un acuerdo comercial que podría hacer que India reduzca de forma gradual las importaciones de crudo ruso, lo que potencialmente elevaría la demanda de otros grados", dijo Soojin Kim, de MUFG.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que habló con el primer ministro indio, Narendra Modi, el martes, quien le aseguró que limitará sus compras de petróleo a Rusia.

El periódico indio Mint informó este miércoles de que los dos países están cerca de un acuerdo comercial que reduciría los aranceles estadounidenses sobre las importaciones indias desde el 50% al 15-16 por ciento.

Los inversores también están siguiendo de cerca el progreso de las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China, ya que funcionarios de ambos países se reunirán esta semana en Malasia.

Trump dijo el lunes que espera llegar a un acuerdo comercial justo con su par chino, Xi Jinping, con quien tiene previsto reunirse en Corea del Sur la próxima semana. El martes, sin embargo, Trump volvió a aumentar la incertidumbre sobre la cita, diciendo que podría no celebrarse.

Asimismo, la preocupación por el suministro se disparó de nuevo tras conocerse que la cumbre entre Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin, había quedado en suspenso, así como por los temores de interrupciones, ya que los gobiernos occidentales siguen presionando a los compradores asiáticos para que reduzcan sus compras crudo ruso.