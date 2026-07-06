El oro cae desde máximo de 2 semanas por fortaleza del dólar: ¿A cuánto cotiza?

El oro ⁠bajaba levemente tras alcanzar un máximo de dos semanas a primera hora de este lunes, mientras ⁠que el dólar estadounidense subía ligeramente a la espera de las minutas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed), que se publicarán más adelante esta semana.

El oro al contado bajaba un ⁠0.46%, a 4,156.36 dólares por onza, a ⁠las 11:23 GMT, tras haber alcanzado los 4,202.13 dólares, su nivel más alto desde el 22 de junio, a primera hora de la sesión. Los futuros del oro estadounidense con entrega en agosto subían un 1.1%, a 4,168.90 dólares por onza.

El dólar estadounidense se apreciaba un 0.2%, lo que encarecía el oro, que cotiza en la moneda estadounidense, para los tenedores de otras divisas.

El analista de Saxo Bank, Ole Hansen, señaló que el oro se encuentra en una fase de consolidación y que se necesita una mayor relajación de las expectativas de subida de tasas para respaldar los precios.

"El oro está intentando construir una base con soporte en el rango de los 3,900-4,000 dólares, mientras que le esperan numerosos niveles de resistencia antes de llegar al más importante, que sigue siendo el promedio móvil de 200 días, situado en 4,485 dólares", añadió.

El metal amarillo subió más de un 2% la semana pasada, poniendo fin a una racha bajista de cuatro semanas después de que los débiles datos sobre el crecimiento del empleo en Estados Unidos redujeron las apuestas a favor de alzas de tasas.

Los operadores siguen viendo una probabilidad de alrededor del 56% de que se produzca una subida de tasas en septiembre, frente al más del 60% registrado antes de la publicación de los datos, según la herramienta FedWatch de CME.

Las alzas de las tasas de interés suelen ⁠ejercer presión sobre el metal dorado, que no rinde intereses.

⁠Las minutas de la reunión de la ⁠Fed del 16 al 17 de junio —la primera presidida por Kevin Warsh—, que se publicarán este miércoles, podrían ofrecer a ⁠los operadores más información sobre las perspectivas de los responsables a cargo de la política monetaria en materia de tasas de interés.

J.P. Morgan, en una nota publicada el viernes, señaló que la demanda de oro por parte de sectores clave no sería tan fuerte como se esperaba, con precios que se limitarían a 4,300 dólares por onza en el tercer trimestre y a 4,500 dólares en el cuarto trimestre de este año.

Entre otros metales precisos, la plata al contado caía un 0.5% a 62.12 dólares por onza, tras ⁠haber alcanzado anteriormente su máximo desde el 23 de junio.

El platino subía un 0.3% a 1.643,44 dólares por onza y el paladio ganaba un 0.7% a 1,282.97 dólares por onza.