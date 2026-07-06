Comisario de la UE dice que decisiones sobre el deporte deben hacerlas organismos deportivos, no políticos

Glen Micallef, el comisario europeo responsable, ⁠entre otras, de la cartera de deporte, dijo este lunes que las decisiones ⁠deportivas corresponden a ⁠los organismos deportivos y no a los políticos, en medio de la indignación por la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante la FIFA antes de un partido del Mundial.

El comentario de Micallef en la red social X se produce después de que la FIFA suspendiera la sanción por tarjeta roja impuesta al delantero estadounidense Folarin Balogun, lo que le permitirá jugar contra Bélgica, tras la intervención personal de Trump, quien instó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a revisar el caso.

"Muchos aficionados al fútbol, incluidos ⁠exjugadores, ya se han ⁠pronunciado sobre la ⁠suspensión de ‌Balogun. Como aficionado, yo también creo ⁠que fue una decisión equivocada", escribió Micallef.

"Dicho esto, siempre he sido claro. Las decisiones sobre las normas deportivas y los asuntos deportivos corresponden a los organismos deportivos, no a los políticos. Influir en las decisiones ⁠deportivas socavaría la autonomía del deporte", añadió.