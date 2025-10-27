Peso argentino gana casi 4% tras triunfo del partido de Javier Milei

El peso argentino mayorista se apreció 3.97%, a 1,432.48 por dólar, tras dispararse hasta 10% en las primeras operaciones del lunes. En el segmento informal ganó 4.1% a 1,465 por cada dólar.

Ello, luego de la victoria el domingo del partido del presidente Javier Milei, La Libertad Avanza, en las elecciones legislativas de medio mandato.

De hecho, el peso argentino fue la divisa que más se apreció frente al dólar en la jornada de inicio de semana.

El Tesoro estadounidense intervino en la plaza cambiaria local con fuertes compras de pesos la semana pasada, en su objetivo de sostener a la moneda argentina.

El dólar, que había cerrado en 1,515 el viernes, llegó a tocar en algún punto de la jornada los 1,370 pesos en las ventanillas, aunque cerró en 1,432.48 pesos.

Los economistas atribuyen la fuerte apreciación de la divisa argentina a la mayoría legislativa obtenida por La Libertad Avanza, que fortalece las expectativas de reformas laborales y tributarias.

Juan Manuel Franco, analista de SBS señaló que los mercados evidenciaron “una alta cobertura cambiaria en la previa electoral y un incremento en la demanda de pesos”.

La victoria oficialista, que superó las proyecciones con una diferencia de diez puntos sobre el peronismo, se produjo en un contexto de volatilidad financiera mitigada por el respaldo estadounidense, incluyendo inyecciones de dólares al mercado local. (Con información de agencias)