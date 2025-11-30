Peso se aprecia en noviembre en un entorno de incertidumbre

El peso mexicano se apreció frente al dólar durante el onceavo mes del año, impulsado en parte por un debilitamiento del billete verde, así como por la expectativa de que el Banco de México (Banxico) será cauteloso en las próximas decisiones de política monetaria.

De acuerdo con datos del Banxico, el tipo de cambio terminó el viernes en un nivel de 18.2953 unidades por dólar, lo que representó una depreciación de 0.29% o 5.39 centavos.

En su comparación semanal, la divisa mexicana apuntó una apreciación de 1.02%, la mayor desde la semana que finalizó el 12 de septiembre, cuando avanzó 1.42 por ciento.

En noviembre, la moneda registró una apreciación de 1.53% su mejor resultado desde septiembre, cuando apuntó una mejora de 1.86 por ciento. En lo que vamos del presente año, el peso tiene una revaluación de 12.33 por ciento.

El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis pares de referencia, registró una pérdida mensual de 0.34% a 99.46 puntos.

En el mes pasado, las divisas más apreciadas frente al dólar fueron el rublo ruso con 3.79%, el peso colombiano con 2.63%, el florín húngaro con 2.26%, el peso chileno con 1.57% y el ringgit de Malasia con 1.36 por ciento.

Las monedas que más perdieron en noviembre fueron el won surcoreano con 2.66%, el dólar de Taiwán con 2.12%, el yen japonés con 1.36%, la lira turca con 1.05%, la rupia india con 0.77% , asi como el peso argentino que se depreció 0.33 por ciento.

Expectativa pone nervioso al mercado

“La expectativa de que Banxico podría realizar una pausa en su ciclo de recortes a la tasa de interés de referencia posterior a la reunión del 18 de diciembre, lo que favorece al diferencial de tasas con Estados Unidos y aumenta el atractivo de las inversiones en activos gubernamentales”, aseguraron analistas de Monex Casa de Bolsa.

En lo que respecta a la moneda estadounidense, destacaron que medido a través del índice dólar, “operó mixta a medida que los inversionistas asimilaban los pocos datos económicos disponibles y los comentarios de algunos miembros del FOMC, con el objetivo de afinar sus expectativas sobre la siguiente decisión de política monetaria de la Reserva Federal”.

“Durante el mes, el debilitamiento del dólar se debió a la expectativa de que la Reserva Federal recortará la tasa de interés en diciembre. Al cierre de octubre la probabilidad de un recorte de 25 puntos base el 10 de diciembre se ubicaba en 68% y subió a 83% al cierre de noviembre”, escribió en un análisis Gabriela Siller, directora de Análisis para Banco Base.

La especialista agregó que la expectativa de recortes a la tasa de interés estuvo impulsada por la publicación de indicadores económicos negativos para Estados Unidos y comentarios de algunos funcionarios de la Reserva Federal a favor de seguir bajando la tasa.