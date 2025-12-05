Mexichem es sancionada en la Superintendencia de Colombia

Después de haber adelantado la etapa de averiguación preliminar, la Delegatura encontró que Mexichem Resinas habría abusado de su posición de dominio como único productor nacional de resina de PVC, a través de la implementación de una estrategia para restringir la disponibilidad de este insumo en el territorio colombiano. Esto con el fin de favorecer a las empresas de su grupo empresarial (Orbia, conformado Pavco, Celta y Pavco Occidente) y en perjuicio de las compañías que utilizan esta resina como materia prima y que compiten con las sociedades de su grupo.

En la Resolución 47727 del 21 de julio de 2025, la Delegatura estableció de manera preliminar que el abuso de posición de dominio de Mexichem se habría configurado por las siguientes razones. La sociedad investigada habría destinado la mayor parte de su producción al mercado de exportación, priorizando las ventas en el exterior, por encima del abastecimiento en el mercado nacional. Adicionalmente, Mexichem habría otorgado condiciones más favorables —en cantidades de venta y precios — a las empresas de su grupo empresarial, en perjuicio de los competidores de estas. Por último, Mexichen habría impuesto barreras injustificada a las negociaciones con productores nacionales que utilizan esta resina como materia prima para la elaboración de tubos y accesorios de PVC.

De esta forma, en la apertura de investigación, la Delegatura estableció que Mexichem habría tomado la decisión de exportar esta resina a precios más bajos de los que ofreció en Colombia a empresas productoras de tuberías y accesorios de PVC, que no hacían parte del Grupo Orbia, configurando un posible acto de discriminación. Con esto, la sociedad investigada habría creado una barrera artificial de entrada y de expansión en el mercado de tuberías y accesorios de PVC, buscando que los competidores posiblemente disminuyeran su capacidad competitiva y que se viera comprometida su continuidad en el mercado nacional.

Adicionalmente, la Delegatura, en la fase preliminar, encontró que, Mexichem Resinas habría destinado en promedio en los últimos cinco años el 68.5 % de su producción anual de resina de PVC tipo suspensión al mercado de exportación, dejando tan solo el 31.5 % de su producción para el mercado nacional, sumado al hecho que la empresa contaría con la capacidad de satisfacer 1.8 veces la demanda del mercado local.

Con el inicio de esta investigación, la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Delegatura Para la Protección de la Competencia, ratifica su compromiso con la protección de la libre competencia económica, en especial frente a comportamientos que pueden constituir un abuso de posición dominante y pueden afectar el acceso oportuno a distintos insumos esenciales en sectores productivos vitales para el país.

En este sentido la Superintendencia destaca que la resina de PVC, tipo suspensión, es una materia prima ampliamente utilizada por sectores clave de la economía, en la fabricación de tuberías y accesorios en PVC, la industria de la construcción, el sector del plástico y la producción de calzado, lo que resalta la relevancia del inicio de esta investigación administrativa.