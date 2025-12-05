GP de Abu Dhabi: batalla abierta entre Norris, Verstappen y Piastri

Tras 23 Grandes Premios y seis Sprints, todo se reduce a una última carrera, con tres pilotos en la lucha por el Campeonato de Pilotos al final de la temporada por primera vez en 15 años. Lando Norris lidera la carrera, con 12 puntos de ventaja sobre el vigente campeón del mundo, Max Verstappen, y Oscar Piastri a cuatro puntos.

En la sala de conferencias de Yas Marina, Max Verstappen se mostró muy relajado. El cuatro veces campeón del mundo ya lo ha hecho, incluyendo su primer título mundial en una carrera decisiva en 2021.

"Tengo cuatro de esos (trofeos) en casa, así que es bueno añadir un quinto", bromeó, refiriéndose al trofeo del Campeonato Mundial que se encontraba junto a ellos.

Verstappen ha ganado cinco de las últimas ocho carreras. Es su mejor temporada en cuanto a rendimiento absoluto, y se nota que rebosa confianza. Aunque sabe que no será fácil, todavía tiene muchas ganas de ganar este título, aunque públicamente se muestre un poco indiferente.

"Claro, siempre intento ganar, pero al mismo tiempo ya he conseguido todo lo que quería en la F1, y todo es una ventaja. Sigo haciéndolo porque me encanta y lo disfruto, y así es como afronto este fin de semana", agregó el neerlandés.

Norris y McLaren ganaron en esta pista el año pasado. El británico sabe que le basta con finalizar por delante de Verstappen y Piastri para obtener su primer título de Mundial de Pilotos de F1. Pero, Verstappen tiene posibilidades de convertirse en apenas el segundo piloto con cinco títulos consecutivos, después de Michael Schumacher entre 2000 y 2004. Empataría a Juan Manuel Fangio como en el segundo lugar de más títulos (5), sólo detrás del propio Schumacher y de Lewis Hamilton (7).

Norris y Piastri no cuentan con la misma experiencia en la lucha por el campeonato de F1, pero han sido durante gran parte de la temporada los dos principales protagonistas del Campeonato Mundial.

"Estoy tranquilo. He estado en el lado opuesto de la batalla por el campeonato en las categorías júnior y sé lo que se sintió; fue bastante difícil. Llegar desde el que menos tiene que perder de los tres es muy diferente para mí. Creo que, tras lo de Qatar, tengo mucha confianza en que puedo rendir bien. Obviamente, necesito que sucedan algunas cosas este fin de semana para proclamarme campeón, pero me aseguraré de estar en el lugar correcto en el momento adecuado y ver qué pasa”, dijo el australiano.

Las dos últimas veces que se ha decidido el título entre tres pilotos, en 2007 y 2010, el ganador ha sido el piloto que quedó tercero (Kimi Raikkonen en 2007 y Sebastian Vettel en 2010).

CONTRASTE DE PODIOS EN EL 2025

Norris, líder del campeonato, ostenta la mayor cantidad de podios esta temporada con 17. Dos de las ocasiones en las que no terminó entre los tres primeros se debieron a abandonos, mientras que su segundo puesto en Las Vegas quedó anulado cuando ambos McLaren fueron descalificados por una infracción técnica.

Piastri ha conseguido un total de 15 podios a lo largo de la temporada. En las primeras 16 rondas, el australiano cruzó la meta notablemente con un resultado entre los tres primeros en 14 de estas carreras.

El récord de Verstappen está solo uno por detrás, ya que el piloto de Red Bull ha conseguido 14 podios en 2025, la mitad de los cuales han sido victorias. Desde que la campaña se reanudó en Zandvoort tras las vacaciones de verano, Verstappen no ha terminado fuera de los tres primeros, y su racha actual es de nueve podios seguidos.

PODIOS: